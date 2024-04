Aradeo, dal 29 aprile al 4 maggio arriva 'Face Off - Festival Diffuso'

ARADEO (LE) - Arriva Face OFF, il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città e la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Face Off, con la direzione artistica di Roberto Lori, è organizzato dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci con la direzione organizzativa di Marika Errigo, ed è nato a Matelica nel 2013 ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità. - Arriva Face OFF, il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città e la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Face Off, con la direzione artistica di Roberto Lori, è organizzato dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci con la direzione organizzativa di Marika Errigo, ed è nato a Matelica nel 2013 ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità.





L'edizione 2024 è partita ad aprile da Lastra a Signa (FI), per proseguire il suo viaggio a Aradeo (Le), Marano Lagunare (UD), Sarnano (MC), Matelica (MC), Messina e Corigliano Rossano (CS), con grande attenzione verso comuni di piccole dimensioni, dando vita ad una vera e propria ‘rete culturale’ che valorizza le realtà artistiche presenti in loco e le affianca a proposte artistiche di alta qualità.





Gli spettacoli di compagnie di chiara fama internazionale si affiancano a giovani artisti del territorio, coinvolti anche nei laboratori coreografici condotti da Roberto Lori, direttore artistico del Festival. Non manca inoltre l'attenzione ai più piccoli, con attività ed eventi specifici per bambini e famiglie.





La tappa "Terra d’arte Aradeo" è realizzata dalla Compagnia degli Istanti in collaborazione con Euthymia di Stefania Tramacere, Teatro Pubblico Pugliese e il Comune di Aradeo. Dal 29 aprile iniziano i laboratori coreografici per danzatori di vario livello, che avranno una loro vetrina il 2 maggio in Palazzo Grassi, giorno di inizio delle performance del festival inaugurate dalla Compagnia Tocnadanza in NOTTURNI (2/5, ore 19.00) e da "Creativiamo", laboratorio delle creatività per bambini (ore 16.30) presso la Biblioteca Comunale.





Si prosegue al Teatro Domenico Modugno (3/5, ore 21.00) con la Compagnia degli Istanti in IN-CONTRO, un trittico sulle differenti cromie possibili nelle relazioni, indagate attraverso il corpo in incontri e contrapposizioni (biglietti in vendita su LiveTicket o al botteghino di Via San Benedetto I).





La giornata di chiusura di sabato 4 maggio è dedicata agli anziani e alle famiglie, il cuore della comunità: alle ore 11.00 nella Casa di Riposo Madre Teresa performance esclusiva per gli ospiti e nel pomeriggio, alle ore 18.00, per tutta la famiglia al teatro Domenico Modugno la storia del BRUTTO ANATROCCOLO, di e con Fabio Bacaloni e Roberto Lori.





Scopri al link tutti i laboratori che si svolgeranno in questa tappa: https://www.compagniadegliistanti.it/laboratori-face-off-2024-aradeo/









PROGRAMMA DEL FESTIVAL





2 maggio 2024 – ore 16:30 – Biblioteca Comunale

LABORATORIO "CREATIVIAMO" PER BAMBINI

Gratuito





2 maggio 2024 – ore 19 – Palazzo Grassi

NOTTURNI – di e con Roberta De Rosa, Tocna Danza

a seguire

VETRINA GIOVANI AUTORI DEL TERRITORIO

Biglietto 3€





3 maggio 2024 – ore 21 – Teatro Comunale Domenico Modugno

IN-CONTRO/Apologia delle relazioni – di e con Luca Campanella, Roberto Lori, Francoise Parlanti, Compagnia degli Istanti

*Biglietti in vendita su LiveTicket o al botteghino di Via San Benedetto I (Aradeo, LE)





4 maggio 2024 – ore 11 – Casa di Riposo Madre Teresa

Performance per gli ospiti della casa di riposo





4 maggio 2024 – ore 18 – Teatro Comunale Domenico Modugno

BRUTTO ANATROCCOLO – di e con Fabio Bacaloni e Roberto Lori, Compagnia degli Istanti

spettacolo per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni

*Biglietti in vendita su LiveTicket o al botteghino di Via San Benedetto I (Aradeo, LE)





LABORATORI:





I laboratori coreografici si svolgeranno dal 29 aprile al 3 maggio