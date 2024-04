Da un sito di incontri alla rapina: arrestati presunti autori

GALATONE - Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Stazione dei Carabinieri di Galatone, presumibilmente responsabili di una rapina avvenuta ieri mattina nel comune pugliese. La vittima, un giovane di Casarano, ha dichiarato di aver contattato una donna tramite un sito di incontri online e di essere stato invitato a incontrarla in un bar di Galatone. Tuttavia, la donna non si è presentata al primo appuntamento, spingendo l'uomo a contattarla telefonicamente. Dopo diversi tentativi, la donna lo ha invitato a raggiungerla presso un'abitazione nelle vicinanze, dove si è presentato seguendo le sue indicazioni.All'arrivo, oltre alla donna, c'era un uomo presumibilmente complice, che avrebbe aggredito la vittima con uno schiaffo e minacciato con un cane di grossa taglia, tipo pitbull, costringendolo a consegnare i contanti che aveva con sé. I rapinatori sono riusciti a sottrarre due banconote da 50 euro prima che la vittima riuscisse a liberarsi e a chiamare immediatamente i Carabinieri.Le indagini sono state avviate immediatamente, permettendo alle forze dell'ordine di identificare e arrestare la coppia, già nota alle autorità. Durante la perquisizione, è stata trovata la refurtiva in possesso dei presunti rapinatori. Su disposizione del PM della Procura della Repubblica di Lecce, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.Si sottolinea che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che le persone arrestate sono da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.