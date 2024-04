Due cavalli della guardia reale fuggono nelle strade del centro di Londra e si schiantano su bus e taxi, 4 feriti

L'esercito ha confermato che gli animali di un reggimento militare sono scappati "durante un'esercitazione di routine" ma sono stati ora recuperati. In foto e video pubblicati su siti e social media, si vedono due cavalli con selle e briglie che corrono lungo le strade trafficate, schivando autobus e taxi. Uno di loro, a pelo bianco, ha parte del collo e delle zampe ricoperte di sangue. I soccorritori hanno riferito di essere stati chiamati alle 8.25 di mattina per una persona che era stata sbalzata da un cavallo in Buckingham Palace Road.





Secondo il sito web del Telegraph, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” un totale di 5 cavalli sono stati visti vagare liberamente nel centro di Londra e si dice che si siano scatenati durante le prove di una parata a Westminster, vicino a Buckingham Palace, precisando che la polizia che ha collaborato con l'esercito per catturarli. "Stiamo aspettando che l'esercito li prenda e li porti dal veterinario", ha detto la polizia.





LONDRA - Quattro persone sono rimaste ferite nel caos provocato da cavalli in fuga al galoppo nelle strade del centro di Londra, durante l'orario di punta, con grande costernazione di passanti e automobilisti. Le foto sui social media mostrano due equini, uno bianco e coperto di sangue e l'altro nero, che galoppano lungo un viale, sorpassano uno scooter e ad un certo punto sembrano schiantarsi contro un taxi dopo aver attraversato un semaforo rosso.