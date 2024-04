Elezioni Europee e Amministrative a Bari: opportunità per gli iscritti all'Albo scrutatori

BARI - La Commissione elettorale del Comune di Bari ha annunciato il procedimento per la nomina degli scrutatori di seggio elettorale in occasione delle elezioni europee e amministrative del 8 e 9 giugno 2024.La nomina degli scrutatori avverrà tramite estrazione dall'albo degli scrutatori del Comune di Bari. Una parte degli scrutatori sarà selezionata tra coloro che abbiano inviato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, dichiarando di essere iscritti al Centro per l’Impiego di Bari (per disoccupati o inoccupati) e/o all’Ufficio per il collocamento mirato di Bari (per appartenenti alle "categorie protette").Gli elettori interessati, già iscritti all'Albo degli scrutatori, devono inviare la propria dichiarazione di disponibilità entro mercoledì 8 maggio 2024. La dichiarazione, scaricabile dal sito del Comune, deve essere compilata, firmata e inviata via e-mail insieme a una copia di un documento di identità all'indirizzo scrutatori@comune.bari.it.La Commissione Elettorale valuterà le dichiarazioni e procederà con le nomine effettive dei componenti del seggio elettorale, che verranno notificate presso la residenza del cittadino. L'elenco dei nominativi sarà consultabile anche sul sito del Comune.Si svolgeranno operazioni di voto sabato 8 giugno, dalle ore 15:00 alle ore 23:00, e domenica 9 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Le operazioni di scrutinio inizieranno il lunedì successivo per le elezioni amministrative.Si ricorda che sono esclusi dalla funzione di scrutatore i dipendenti di alcuni Ministeri, le Forze armate in servizio, i medici provinciali, i segretari comunali, i dipendenti dei Comuni e i candidati alle elezioni.Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0805773739, 0805773714 o 0805773777, attivi dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00, fino all'8 maggio.