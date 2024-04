Fascicolo sanitario elettronico 2.0: presentazione oggi

BARI - Alle 10:00 di oggi, lunedì 22 aprile, un importante evento avrà luogo nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, nella suggestiva Regione Puglia. Si tratta della presentazione ufficiale degli interventi di formazione e comunicazione riguardanti il Fascicolo Sanitario 2.0 – "Un Click per la Salute".L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Regione Puglia, tecnici regionali e esperti provenienti da Innovapuglia, oltre a docenti universitari. Saranno presenti per condividere conoscenze e esperienze legate all'implementazione e all'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.Inoltre, è prevista una fase dedicata alla formazione dei Formatori sul Fascicolo Sanitario 2.0, evidenziando l'importanza di preparare adeguatamente gli operatori sanitari per l'adozione efficace di questa innovativa piattaforma digitale.Questa iniziativa si inserisce nelle scadenze stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di sanità digitale, dimostrando l'impegno della Regione Puglia nel promuovere soluzioni all'avanguardia per il settore sanitario e il benessere dei cittadini.