Il Taranto conquista la tredicesima vittoria interna contro l'Avellino

- Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, il Taranto ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 contro l'Avellino allo stadio "Iacovone". La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e azione.Nel primo tempo, al 22', De Marchi del Taranto è stato vicino al gol, mentre al 23' Kanoutè ha tentato di colpire di testa per i rossoblu pugliesi senza successo. Nel secondo tempo, al 28', la squadra di Ezio Capuano ha conquistato il vantaggio grazie a Simeri, il quale ha segnato con un preciso tiro di destro su cross di Vailetti. Nonostante gli sforzi dell'Avellino, con Patierno e Cionek che hanno mancato delle buone occasioni rispettivamente al 43' e al 45', il Taranto ha mantenuto salda la propria difesa e ha difeso il vantaggio fino al fischio finale.Questa è stata la diciannovesima vittoria del Taranto nel corso di questo campionato, portandoli al quarto posto in classifica con 62 punti, alla pari con la Casertana. Per l'Avellino, invece, è stata la quinta sconfitta in trasferta. Nonostante il secondo posto in classifica con 66 punti, insieme al Benevento, l'Avellino ha subito l'ottava sconfitta nel girone C di Serie C, complicando leggermente la sua posizione in classifica.