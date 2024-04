Forza Italia avvia la campagna adesioni 2024 con il gazebo in Via Argiro

BARI - Inizia oggi, sabato 13 aprile, una nuova fase per Forza Italia con il lancio della campagna adesioni 2024. Dalle 10 alle 13, i membri e i sostenitori del partito si ritroveranno presso il Gazebo di Forza Italia, posizionato di fronte alla sede del partito cittadino, situata in via Argiro 33.Questo evento segna l'inizio di un periodo di mobilitazione e coinvolgimento per rafforzare il sostegno e la partecipazione al progetto politico di Forza Italia in vista delle prossime elezioni del 2024. Sarà un'occasione importante per coloro che condividono i valori e gli ideali del partito di mostrare il loro sostegno e unirsi alla causa.Il Gazebo sarà un punto di incontro e di confronto per i cittadini interessati a saperne di più sul programma e sugli obiettivi di Forza Italia, nonché per coloro che desiderano diventare attivamente coinvolti nel processo politico.L'invito è rivolto a tutti coloro che credono nella necessità di un'azione politica basata sui principi della libertà, della democrazia e dello sviluppo economico e sociale del paese. Forza Italia si propone di essere un punto di riferimento per coloro che desiderano contribuire a costruire un futuro migliore per l'Italia.La campagna adesioni 2024 rappresenta quindi un momento fondamentale per rafforzare il tessuto politico del partito e per coinvolgere sempre più cittadini nel dibattito pubblico e nelle decisioni che riguardano il futuro del nostro paese.