Djokovic, Tsitsipas e Ruud volano in semifinale a Montecarlo

Il serbo torna a giocare una semifinale a Montecarlo dopo 9 anni. L’ ultima volta per Djokovic in questo torneo era stata nel 2015. Per il serbo è la settantasettesima semifinale in un torneo Masters 1000.



Il greco Stefanos Tsitsipas prevale 6-4 6-2 sul russo Karen Khachanov e vola in semifinale dove oggi alle 13,30 sfiderà Jannik Sinner. Per Tsitsipas è la terza semifinale nella sua carriera a Montecarlo. Il norvegese Casper Ruud si impone 6-3 4-6 6-1 sul francese Ugo Humbert.

- Nei quarti di finale del torneo Masters 1000 sulla terra battuta di Montecarlo, il serbo Novak Djokovic vince in due set 7-5 6-4 in 2 ore e 4 minuti contro l’ australiano Alex De Minaur e si qualifica per la semifinale.