Gli Automobile Club della Puglia promuovono la sicurezza stradale ad ExpoLevante 2024

BARI - L'evento ExpoLevante 2024, dedicato al tempo libero, allo sport e alla mobilità intelligente, sarà arricchito dalla partecipazione attiva dei Comitati Regionali degli Automobile Club della Puglia. Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, essi si uniscono in una veste congiunta per offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgente e informativa.Sotto la guida del Presidente Raimondo Ursitti dell'ACI Foggia, insieme ai Presidenti Mario Colelli (AC Brindisi), Giuseppe Lessa (AC Taranto), Francesco Ranieri (AC Bari) e Francesco Sticchi Damiani (AC Lecce), il Comitato Regionale parteciperà attivamente all'evento che si terrà dal 11 al 14 aprile 2024.Il Comitato Regionale, in perfetta sinergia con il CONI Puglia, avrà uno stand dedicato nel Padiglione 110 dell'area fieristica, offrendo così un'opportunità unica per far conoscere le attività istituzionali e sportive, con un focus particolare sull'ACI Storico.Tra le principali iniziative previste, spicca una mostra fotografica che ripercorre eventi sportivi e storici, con proiezioni di entusiasmanti video delle gare automobilistiche organizzate sul territorio pugliese. Inoltre, ACI Vallelunga S.p.A offrirà al pubblico la possibilità di partecipare a prove pratiche di guida con istruttori professionisti, con un occhio di riguardo alle condotte da seguire in situazioni di emergenza.I visitatori potranno anche usufruire di simulatori di guida di ultima generazione, che consentono di valutare i propri stili di guida e sperimentare, attraverso speciali visori, le conseguenze di comportamenti rischiosi come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Inoltre, sarà dedicata una sezione speciale all'educazione stradale, con attività mirate a tutte le fasce di età, inclusi gli studenti, che affronteranno le principali cause degli incidenti stradali e apprenderanno i concetti fondamentali della guida sicura.ACI INFORMATICA presenterà le ultime novità nel campo dell'informatica e della programmazione, mentre ACI Global fornirà informazioni cruciali sui comportamenti da adottare in caso di emergenza stradale.Infine, ACI Blue Team e Sara Assicurazioni offriranno informazioni sulle offerte turistiche e assicurative, con la possibilità di ottenere coupon sconto per i servizi offerti.La partecipazione degli Automobile Club della Puglia ad ExpoLevante 2024 si configura dunque come un'importante iniziativa volta a promuovere la sicurezza stradale e la consapevolezza dei comportamenti corretti alla guida.