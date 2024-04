Lecce, Poli Bortone interviene a Casermette: riqualificazione e servizi essenziali in primo piano

LECCE - Nel cuore del dibattito elettorale leccese, la candidata sindaco del centrodestra Adriana Poli Bortone ha focalizzato l'attenzione sul quartiere Casermette, evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni concrete per migliorarne la qualità della vita.In un incontro con i residenti e i commercianti di via Monteroni e zone adiacenti, Poli Bortone ha ascoltato le lamentele riguardanti il degrado dell'area e la carenza di servizi fondamentali. La candidata ha espresso la necessità di un intervento mirato per ridare vitalità a una zona che, pur trovandosi in prossimità del centro, versa in uno stato di abbandono apparentemente periferico.Tra le principali criticità segnalate, spiccano la mancanza di manutenzione della piazzetta, un tempo luogo di aggregazione e oggi abbandonata alle erbacce, e la carenza di infrastrutture, compresa la rete fognaria. Poli Bortone ha annunciato l'urgenza di un piano ad hoc che garantisca ai cittadini l'accesso ai servizi essenziali, sottolineando l'importanza di includere la rete fognaria tra le priorità di intervento.Durante l'incontro, sono emerse anche le preoccupazioni dei commercianti riguardo all'installazione di semafori considerati più dannosi che utili, soprattutto all'incrocio con viale Grassi. La candidata ha ricordato l'importanza della tangenziale, realizzata durante la sua precedente amministrazione, come strumento per alleggerire il traffico su viale Grassi. Tuttavia, ha espresso disappunto per il ritorno del caos veicolare dovuto a piste ciclabili e semafori mal posizionati.Poli Bortone ha confermato il suo impegno nel promuovere la riqualificazione del quartiere e nel garantire servizi efficienti per tutti i cittadini. Domani, venerdì 5 aprile, si terrà un nuovo incontro con i residenti del quartiere San Pio, confermando così l'attenzione della candidata alle esigenze della comunità locale. L'appuntamento è fissato per le 10, in piazzetta Balsamo.