Sonego, Berrettini e Fognini avanzano ai quarti di finale a Marrakech

Nel torneo ATP 250 sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, gli ottavi di finale hanno regalato emozioni e risultati contrastanti per i tennisti italiani in gara.Lorenzo Sonego ha mostrato grande determinazione e resilienza nell'affrontare l'indiano Sumit Nagal. Dopo un inizio difficile, Sonego è riuscito a ribaltare la situazione vincendo in tre set con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 in un match che si è protratto per 2 ore e 20 minuti. Grazie a questa vittoria, Sonego si qualifica per i quarti di finale, dimostrando una volta di più il suo talento sulla terra battuta.Purtroppo, Flavio Cobolli non è riuscito a superare il russo Pavel Kotov, che ha dominato il match con un netto 6-1 nel primo set e ha chiuso il secondo set con un tie-break a suo favore, eliminando così il giovane tennista italiano con un punteggio di 7-6.Matteo Berrettini, invece, ha dimostrato la sua classe e la sua determinazione contro lo spagnolo Jaume Munar. Dopo un incontro combattuto, Berrettini ha prevalso con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-3, garantendosi un posto nei quarti di finale del torneo.Anche Fabio Fognini ha dovuto lottare duramente per ottenere la vittoria contro il serbo Laslo Djere. Dopo aver perso il secondo set, Fognini è riuscito a rimontare e a vincere il match con un punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.Nel primo turno, Matteo Gigante ha dovuto ritirarsi per problemi fisici durante il match contro l'altro spagnolo Roberto Carballes Baena, che al momento del ritiro di Gigante era in vantaggio per 2-0 nei set, avendo già vinto il primo con un netto 6-2.La presenza degli italiani ai quarti di finale del torneo di Marrakech conferma il talento e la competitività del tennis italiano anche sulla terra battuta internazionale. I fan italiani possono quindi guardare con fiducia ai prossimi incontri e sperare in ulteriori successi per i loro tennisti preferiti.