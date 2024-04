Happy Casa Brindisi vince 93-75 contro Treviso al 'Pala Pentassuglia'

L'Happy Casa Brindisi ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 93-75 contro Treviso nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket, disputata al "Pala Pentassuglia". La partita ha visto un'iniziale avanzata dei veneti, con una tripla di Bowman che li ha portati in vantaggio 14-16 nel primo quarto, ma i pugliesi hanno ribaltato il risultato grazie a un canestro di Bayehe, chiudendo il primo quarto sul 23-21 a loro favore.Nel secondo quarto, Laquintana ha ampliato il vantaggio dell'Happy Casa a 28-21, ma i veneti sono riusciti a pareggiare e a concludere il primo tempo in parità 42-42, grazie a Mezzanotte. Nel terzo quarto, la squadra di Dragan Sakota ha riconquistato il vantaggio con una realizzazione di Sneed, portandosi sul 49-47, e successivamente si sono imposti con un punteggio di 68-52 sul Treviso, grazie a Washington.Nel quarto quarto, una conclusione dalla lunga distanza di Laszewski ha permesso all'Happy Casa di allungare il punteggio a 81-64, mentre con Morris la squadra ha sigillato la vittoria finale per 93-75.I migliori marcatori della partita sono stati Bartley con 25 punti e Sneed con 19 per l'Happy Casa Brindisi, mentre per Treviso i migliori sono stati Allen con 20 punti e Bowman con 13.Nonostante la vittoria, l'Happy Casa Brindisi rimane ultima in classifica con 16 punti, alla pari con il Pesaro. Nella prossima ventisettesima giornata, in programma domenica 14 aprile alle 18, i pugliesi affronteranno il Reggio Emilia in trasferta e cercheranno una vittoria per risalire in classifica. Gli emiliani, attualmente quinti con 28 punti insieme a Pistoia, dopo la sconfitta 83-82 subita a Pistoia, proveranno a vincere per avvicinarsi alla quarta posizione.