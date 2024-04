Rapina a mano armata a Melissano: 78enne aggredito in casa

LECCE - Nella scorsa notte, tre individui con il volto coperto hanno compiuto un atto di violenza all'interno della casa di un anziano di 78 anni a Melissano, provincia di Lecce. Gli aggressori hanno svegliato l'uomo, identificato come Mauro Caputo, farmacista del luogo, e gli hanno ordinato di consegnare il denaro presente in casa.Caputo ha tentato di opporsi alla richiesta, ma è stato brutalmente aggredito dai malviventi, che lo hanno colpito con pugni. Successivamente, i rapinatori sono fuggiti con una somma di tremila euro trovata in una cassetta di metallo.L'episodio ha provocato un immediato intervento da parte dei carabinieri, che hanno avviato un'indagine per individuare e catturare i responsabili di questa grave aggressione e rapina.Fortunatamente, il 78enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che ha prestato le cure necessarie per le ferite riportate durante l'aggressione.La comunità locale è sconvolta da questo atto criminale, che ha colpito un uomo anziano e rispettato nella zona. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire che i responsabili vengano portati alla giustizia e che episodi simili non si ripetano, assicurando la sicurezza dei cittadini di Melissano e delle zone circostanti.