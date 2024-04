Cerignola subisce la quarta sconfitta esterna, Picerno vince 2-1

- Il Cerignola ha subito la sua quarta sconfitta esterna nel girone C di Serie C, perdendo 2-1 contro il Picerno nella trentacinquesima giornata al "Curcio". Il match ha visto i lucani prendere il comando nel primo tempo, con Murano che ha segnato al 26' con un tiro di sinistro. Nel secondo tempo, gli ofantini hanno pareggiato grazie a Vuthaj su rigore all'7', concesso per un fallo di Cadili su Russo. La partita è stata decisa al 95' quando Ciko, con un tocco di destro a porta vuota, ha segnato il gol decisivo per la vittoria del Picerno.Questa è la nona sconfitta del Cerignola nel torneo, che attualmente si posiziona al dodicesimo posto in classifica con 44 punti, insieme al Messina. Il Picerno, invece, ha ottenuto la sua nona vittoria in casa e la quindicesima vittoria complessiva nel girone C di Serie C, attestandosi al quinto posto con 57 punti.Nella prossima trentaseiesima giornata, in programma domenica 14 aprile alle 20:45, il Cerignola affronterà la Virtus Francavilla Fontana al "Monterisi". La squadra cercherà di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff, mentre i biancazzurri proveranno a conquistare tre punti cruciali per rimanere in lotta per la salvezza.