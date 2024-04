Incendio distrugge 9 imbarcazioni a Gallipoli: indagano i Carabinieri

GALLIPOLI - Nella tarda serata di ieri, un incendio di probabile natura dolosa ha devastato nove imbarcazioni all'interno del deposito dell'officina Nautic Center di Gallipoli, situata lungo la strada vicinale Nanni. La struttura è specializzata nella realizzazione e manutenzione di imbarcazioni in legno e vetroresina, rendendo l'evento particolarmente devastante per l'attività e per la comunità locale.L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme ad altre proprietà circostanti, evitando danni ulteriori e preservando la sicurezza pubblica e privata nella zona interessata dall'incendio.Le autorità locali hanno immediatamente avviato un'indagine sulle cause dell'incendio, con particolare attenzione alla possibilità di un atto doloso. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'evento e individuare eventuali responsabili di questo grave episodio che ha colpito duramente l'attività e la comunità di Gallipoli.L'incendio ha provocato non solo danni materiali significativi, ma ha anche suscitato preoccupazione e apprensione tra i residenti e gli operatori del settore. La solidarietà e il sostegno alla Nautic Center e alla sua equipe di lavoro si sono manifestati da parte della comunità locale, mentre si spera che l'indagine delle autorità porti alla luce la verità su questo tragico evento.