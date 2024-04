Isotta: in radio il nuovo singolo 'Tramontana'', un brano pop e travolgente

Esce oggi in digitale e in radio “Tramontana'' (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), il nuovo brano di Isotta.

Isotta racconta così il nuovo brano, scritto dalla stessa cantautrice, insieme a Veronica Rauccio e Luca D'Aversa che è anche il produttore artistico: “Quando la sfida in amore diventa un ballo a due, un'onda in cui cullarsi tra dispiaceri e godimenti, solo un soffio di vento d'aria gelida può spostare l'ago della bilancia. Un brano pop, nudo, crudo e accattivante destinato a rimanere in testa, come quell'amore che ci ha strappato l'aria”.