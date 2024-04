La Virtus Francavilla Fontana pareggia 1-1 contro la Juve Stabia: sesto pareggio interno

- Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, la Virtus Francavilla Fontana ha ottenuto il suo sesto pareggio interno, impattando 1-1 contro la Juve Stabia alla "Nuovarredo Arena". La partita ha visto il seguente svolgimento:Nel primo tempo, al 13', Neglia della Virtus Francavilla Fontana è andato vicino al gol, mentre al 35' Baldi della Juve Stabia ha colpito la traversa di testa.Nel secondo tempo, al 4', Artistico della Virtus Francavilla Fontana ha mancato di poco la conclusione di testa, mentre al 26' Gasbarro ha portato in vantaggio la squadra pugliese di testa. Tuttavia, al 29', Guarracino della Juve Stabia ha pareggiato con una conclusione di destro da trenta metri.Questo è il nono pareggio in questo torneo per la Virtus Francavilla Fontana, che attualmente si trova terzultima con 34 punti. Per la Juve Stabia, invece, si tratta del settimo pareggio esterno e del tredicesimo pareggio nel girone C di Serie C, trovandosi al primo posto con 76 punti ed essendo già promossa in Serie B.Nella prossima giornata, la Virtus Francavilla Fontana giocherà sabato 27 aprile alle 18:30 contro il Potenza al "Viviani", cercando la vittoria per concludere in modo positivo la fase regolare del campionato prima di affrontare i play-out decisivi per evitare la retrocessione in Serie D. Il Potenza, invece, dovrà ottenere i tre punti per raggiungere la salvezza.