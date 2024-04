Il Monopoli perde 3-1 contro il Crotone: Nona sconfitta esterna

- Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli subisce la sua nona sconfitta esterna, perdendo 3-1 contro il Crotone allo "Scida". La partita si è svolta con il seguente andamento:Nel primo tempo, al 12', il Monopoli passa in vantaggio con De Risio, che realizza una girata al volo di destro sugli sviluppi di una punizione di Borello.Nel secondo tempo, al 22', il Crotone pareggia grazie a Tumminello, che segna di testa su cross di Giron. Al 25', i calabresi passano in vantaggio con un altro gol di Tumminello, ancora di testa su passaggio di Tribuzzi. Infine, al 35', Gomez realizza la terza rete del Crotone con una conclusione di destro.Questa è la sedicesima sconfitta del Monopoli in questo torneo, che attualmente si trova al quartultimo posto con 39 punti. Per il Crotone, invece, si tratta della settima vittoria interna e del tredicesimo successo nel girone C di Serie C, posizionandosi ottavo con 52 punti.Nella prossima giornata, il Monopoli giocherà sabato 27 aprile alle 18:30 contro il Messina al "Veneziani". I biancoverdi cercheranno la vittoria per raggiungere la salvezza e evitare i play-out. Il Messina, attualmente tredicesimo con 45 punti dopo il pareggio 2-2 contro il Potenza, proverà a ottenere un risultato positivo per concludere la stagione in modo soddisfacente.