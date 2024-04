Lecce: lavori manutenzione strade in via Calore e strade limitrofe

LECCE - La giunta comunale ha approvato stamattina il progetto di manutenzione straordinaria della viabilità esistente di raccordo fra la strada statale Lecce - Brindisi, la zona P.I.P. di Surbo e gli agglomerati residenziali in corrispondenza di via G. La Pira. Le aree interessate saranno oggetto di variante urbanistica da parte del comune di Lecce, allo stesso modo il comune di Surbo procederà alla variante urbanistica per le aree di propria competenza, che rappresentano una superficie minima di quella interessata.La sistemazione consentirà di adeguare e completare la viabilità urbana, sia veicolare che pedonale, con la realizzazione di un nuovo marciapiede, potenziare le utenze pubbliche e razionalizzare il traffico dei veicoli in un’area a servizio di rilevanti attività commerciali insistenti nella zona P.ip, come il Multisala o l’ipermercato.Si tratta di un progetto inizialmente inserito nello schema del Programma Triennale opere pubbliche 2008-2010 ed elenco annuale delle opere pubbliche 2008, poi revisionato nel 2011 e notevolmente ritardato nella sua attuazione a causa della procedura di acquisizione delle aree private destinate all’allargamento dell’asse viario. Del progetto originario, quello approvato oggi rappresenta uno stralcio funzionale che consente di bypassare le difficoltà legate agli espropri (funzionali ad un allargamento della carreggiata) e così realizzare il marciapiede e la pubblica illuminazione e garantire un corretto deflusso delle acque piovane.«Da tempo i cittadini che vivono in queste strade, che segnano il confine con il Comune di Surbo chiedono un completamento degli interventi previsti ormai molti anni fa, per avere una viabilità veicolare e pedonale più adeguata alle loro esigenze – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – Ringrazio gli uffici del settore per aver conferito finalmente una svolta a queste opere, che consentiranno di avviare in tempi brevi i lavori».