Lecce, incontro con il regista iraniano Ghazi Rabihavi

Ghazi Rabihavi (foto di Claudio Longo)

LECCE - Sabato 27 aprile 2024 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà un incontro di rilievo internazionale, con lo scrittore, drammaturgo e regista iraniano Ghazi Rabihavi, una delle voci più importanti del panorama letterario iraniano, già tradotto in inglese, francese e tedesco e pubblicato in Francia, Germania, Egitto, e ora pubblicato in Italia. L’incontro è organizzato da Musicaos Editore in collaborazione con l’Associazione «In Albera» che si occupa di promozione sociale e riforestazione del Salento. - Sabato 27 aprile 2024 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà un incontro di rilievo internazionale, con lo scrittore, drammaturgo e regista iraniano Ghazi Rabihavi, una delle voci più importanti del panorama letterario iraniano, già tradotto in inglese, francese e tedesco e pubblicato in Francia, Germania, Egitto, e ora pubblicato in Italia. L’incontro è organizzato da Musicaos Editore in collaborazione con l’Associazione «In Albera» che si occupa di promozione sociale e riforestazione del Salento.





Durante l’incontro verrà presentato il libro di racconti "Le quattro stagioni iraniane" (a cura di Benedetta Pati) edito da Musicaos Editore. Prenderanno parte lo scrittore Ghazi Rabihavi, che dialogherà con la curatrice del volume Benedetta Pati, Gabriella Alfieri (presidente Associazione «In Albera»), Luciano Pagano (editore), per la traduzione di Elena Camille. Interverranno i musicisti Giorgio Distante (tromba/tuba) e Samuel Mele (voce/oud). Giorgio Distante ha intrecciato spesso il suo percorso con la world music e la musica medio orientale, Samuel Mele ha condotto la sua ricerca musicale di polistrumentista sulle sonorità del bacino Mediterraneo. Veronica Giordano leggerà alcuni brani dalla raccolta di racconti.





Lunedì 29 aprile 2024, alle ore 19, presso il Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica (loc. Presicce), a cura della Biblioteca di Presicce-Acquarica, in collaborazione con l’associazione «In Albera», «Memoria dell’asino», Musicaos Editore, si terrà l’incontro con Ghazi Rabihavi, in dialogo con l’editore Luciano Pagano (per la traduzione di Stefania Delli Noci), che prevederà gli interventi musicali di «Bright Star», e le letture di Marina Pizzolante.





GHAZI RABIHAVI. Scrittore, drammaturgo e regista iraniano, Ghazi Rabihavi nasce ad Abadan (Iran) nel 1956. Durante la Rivoluzione di Khomeini si trasferisce a Teheran dove lavora come giornalista e dove collabora con Manoocher Deghati e Kaveh Golestan. Nel 1980 pubblica il romanzo Diario di un soldato, motivo per cui viene arrestato e condannato a morte. Gli otto mesi trascorsi in carcere gli costeranno l’interdizione dall’Associazione degli Scrittori Iraniani e gli consentiranno di pubblicare solo collettivamente il romanzo successivo Hoffreh. Si dedica, quindi, alla drammaturgia e al cinema lavorando, tra gli altri, con il cineasta Ebrahim Golestan. Nel 1994 viene interdetto dalla pubblicazione di qualsivoglia opera e va in esilio a Londra, dove attualmente vive e lavora. Tra le numerose produzioni teatrali ricordiamo Look Europe!, messo in scena a Londra, New York ed Amsterdam e prodotto da Harold Pinter che vi prende parte. Nel 2009, Rabihavi si oppone alla proposta di istituire in Gran Bretagna le Shari’a Courts (un tentativo di far penetrare la legge islamica nei tribunali britannici per le questioni inerenti il diritto di famiglia) e mette in scena The Masculine Law, opera composta da venti brevi episodi che descrivono gli effetti di tale legislazione sui diritti delle donne. Il suo ultimo romanzo The Boys of Love, riguardante la tematica dell’omosessualità, è stato tradotto e pubblicato in Francia, in Germania e in Egitto, ma è ancora censurato in Iran.





Il contesto in cui sono ambientati questi racconti è quello successivo alla rivoluzione iraniana degli anni ottanta, iniziata nel 1979 con la caduta del regime dello Shah Mohammad Reza Pahlavi e l’ascesa dell’Ayatollah Khomeini. La popolazione iraniana, guidata in quell’occasione da vari gruppi politici e sociali, ha protestato contro la monarchia autoritaria, instaurando una Repubblica Islamica basata sui principi religiosi sciiti. La nuova leadership consolidò il potere attraverso la creazione di un sistema politico islamico, portando a significative trasformazioni sociali ed economiche. La rivoluzione portò a tensioni internazionali, compresa la crisi degli ostaggi americani, influenzando l'equilibrio geopolitico nella regione, con conseguenze che tuttora si riverberano sulla situazione politica internazionale.





La guerra, l'emarginazione, la violenza, l'odio, la censura, sono temi che rendono purtroppo sempre tristemente attuali questi racconti, in pagine che tuttavia sono percorse da un grande anelito di speranza, poesia, amore, stupore, coraggio, da personaggi che non smarriscono la propria umanità e la capacità di provare sentimenti, nel mezzo di una rivoluzione, vivendo come fuggiaschi o reclusi nel proprio paese, sorvegliati, guardati a vista, pedinati, passibili di martirio o esecuzione capitale. Queste storie sembrano intrecciarsi, con tratti comuni che ritornano, nel desiderio di vivere la propria esistenza liberamente, in particolare per quanto concerne la condizione delle protagoniste femminili in rapporto ai mutamenti occorsi in Iran.





La vita e la morte qui si incrociano, spesso il corpo dei morti e quello dei vivi si equivale, come quello del martire che giace insepolto, tra il fango e il suo stesso sangue, o quello dell’anziano che vuole farsi seppellire in un cimitero proibito, vicino alla moglie, mettendo a repentaglio la vita dei suoi figli che vogliono rispettare quest’ultima volontà. Insieme al realismo più crudo nei confronti di fatti che non avrebbero avuto una loro narrazione altrimenti, si mescola uno sguardo ironico e consapevole sulla censura e sulla libertà di espressione.