L'Italia Femminile cade 2-1 contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei

Nazionale femminile di calcio fb

L'Italia Femminile ha subito una sconfitta amara contro la Finlandia nel girone A delle qualificazioni agli Europei del 2025, disputato ad Helsinki. Nonostante un inizio promettente, le azzurre hanno dovuto inchinarsi di fronte alla determinazione delle avversarie.Nel primo tempo, le azioni si sono alternate tra entrambe le squadre, con Eveliina Summanen della Finlandia che ha mancato un'opportunità su punizione al 24', seguita da un tentativo ravvicinato di Arianna Caruso per l'Italia al 34'. Tuttavia, è stata Lucia Di Guglielmo a sbloccare il punteggio per l'Italia al 38', con una potente conclusione da fuori area su assist di Michela Cambiaghi.Nel secondo tempo, la Finlandia ha trovato il pareggio grazie a Jutta Rantala al 3', mentre Michela Cambiaghi ha sprecato un'occasione d'oro al 20'. Poi, al 30', le finlandesi hanno segnato la rete decisiva per la vittoria, quando Elena Linari ha deviato il pallone nella propria porta su un tiro di Oona Sevenius. Nonostante un ultimo sforzo di Cristiana Girelli al 39', le azzurre non sono riuscite a trovare il pareggio.Nell'altra partita del gruppo, l'Olanda ha vinto 1-0 contro la Norvegia a Breda, portandosi a pari punti con l'Italia e la Finlandia in testa alla classifica, seguite dalla Norvegia.L'Italia ora si prepara ad affrontare la Norvegia nelle prossime due partite, il 31 maggio ad Oslo e il 4 giugno in casa. Con entrambe le squadre determinate a ottenere la vittoria, sarà fondamentale per l'Italia riscattarsi e conquistare punti preziosi per restare in corsa verso la qualificazione agli Europei.