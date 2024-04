Il Lecce Primavera pareggia 1-1 con il Sassuolo a San Pietro in Lama

Il Lecce Primavera ha affrontato il Sassuolo in un'emozionante sfida terminata con un pareggio 1-1, disputata sul terreno di San Pietro in Lama per la ventottesima giornata di campionato. Nonostante l'intensa battaglia in campo, nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere, con il punteggio che si è mantenuto saldo fino alla fine.Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni da gol da entrambe le parti. Al 6', Angelos Neophytou del Sassuolo ha mancato di poco l'opportunità di segnare di testa, mentre al 23' Rares Burnete del Lecce ha sfiorato il gol. Tuttavia, è stato il Sassuolo a rompere l'equilibrio al 38' con un tocco preciso di Borna Knezovic, che ha sfruttato un cross di Emerick Lopes per portare gli emiliani in vantaggio.Nel secondo tempo, il Lecce ha lottato per tornare in partita e ha trovato il pareggio al 43' grazie a Dejvi Metaj, che con una conclusione di sinistro da fuori area ha battuto il portiere avversario. Il gol ha riportato in gioco i salentini, che hanno continuato a spingere per ottenere la vittoria.Il finale di partita è stato animato da un episodio significativo: al 44', Kevin Bruno del Sassuolo è stato espulso per doppia ammonizione, dando ai giallorossi pugliesi un'opportunità in più di cercare il gol della vittoria. Tuttavia, nonostante i tentativi, il Lecce non è riuscito a segnare e il match è terminato con un pareggio.Con questo risultato, il Lecce Primavera si trova attualmente al quintultimo posto in classifica con 32 punti, alla pari con la Juventus. Nella prossima giornata di campionato, in programma domenica 14 aprile alle 10:45, la squadra affronterà la Lazio in trasferta. La Lazio, che ha vinto 1-0 contro il Cagliari, si posiziona al quarto posto in classifica con 50 punti, rendendo l'incontro un'importante sfida per entrambe le squadre.