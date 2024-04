Matteo Arnaldi trionfa agli ottavi di finale del torneo ATP 500 a Barcellona

- Nell'entusiasmante svolgimento degli ottavi di finale del torneo ATP 500 sulla terra rossa di Barcellona, il tennista italiano Matteo Arnaldi ha dominato il campo contro l'argentino Marco Trungelliti, vincendo con un netto 6-3, 6-0 in soli novanta minuti di gioco. Grazie a questa brillante prestazione, Arnaldi si è qualificato per i quarti di finale, dimostrando la sua forma e la sua determinazione sul campo.In un'altra partita avvincente, il britannico Cameron Norrie ha prevalso sullo spagnolo Roberto Bautista Agut con un punteggio di 6-4, 6-3, mostrando una performance di alto livello e assicurandosi un posto nei quarti di finale.Il serbo Dusan Lajovic ha dovuto affrontare una sfida più impegnativa contro l'altro spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ma alla fine è riuscito a trionfare con un punteggio di 7-6, 3-6, 6-1, dimostrando la sua resilienza e la sua capacità di adattamento durante il match.Il norvegese Casper Ruud ha mostrato il suo talento sulla terra rossa battendo l'australiano Jordan Thompson con un chiaro 6-1, 6-4, guadagnandosi così il passaggio ai quarti di finale, dove affronterà proprio Matteo Arnaldi in un incontro attesissimo.Altro grande nome del tennis, il greco Stefanos Tsitsipas, ha ottenuto una vittoria convincente contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena con un punteggio di 7-5, 6-3, dimostrando la sua abilità e il suo controllo del gioco.Infine, l'argentino Tomas Martin Ercheverry ha superato l'americano Brandon Nakashima con un punteggio di 3-6, 7-6, 6-4, in un match combattuto fino all'ultimo punto.Gli appassionati di tennis sono ansiosi di vedere chi riuscirà a prevalere nei quarti di finale e avanzare ulteriormente nel torneo di Barcellona, che promette emozioni sempre più intense e sorprese.