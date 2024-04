Maresciallo Luisa Vernice nominata referente per la tutela delle donne al Comando Provinciale Carabinieri BAT

Nella lotta contro la violenza di genere, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani ha nominato il Maresciallo Maggiore Luisa Vernice come referente per la tutela delle donne. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso una maggiore protezione delle donne nella provincia di Bat, con l'obiettivo di rafforzare la rete di sostegno sociale contro la violenza di genere.Il Maresciallo Maggiore Vernice, proveniente dal Comando Compagnia Carabinieri di Andria, è ora incaricato di sovraintendere tutte le attività dell'Arma volte alla prossimità del territorio e alla tutela delle vittime di violenza di genere. Il suo ruolo è cruciale nel coordinare gli sforzi tra istituzioni, centri antiviolenza, enti socio-sanitari e parrocchie per contrastare il fenomeno della violenza domestica.Il Colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri, ha sottolineato l'importanza del lavoro del Maresciallo Maggiore Vernice, selezionata per le sue doti professionali e la sensibilità dimostrata nell'ambito lavorativo. Galasso ha anche evidenziato l'incremento dei reati di genere denunciati e l'importanza di continuare a lavorare sul fronte della prevenzione e del contrasto, specialmente considerando che molte vittime non denunciano ancora gli abusi subiti.Il Maresciallo Maggiore Vernice ha espresso il suo impegno nel creare un collegamento tra tutti gli enti coinvolti nella lotta contro la violenza di genere, inclusi centri antiviolenza, case rifugio, presidi ospedalieri e organi di polizia. La sua finalità è quella di individuare strategie di prevenzione e contrasto più efficaci, garantendo un supporto completo alle vittime e una risposta coordinata e tempestiva al fenomeno della violenza domestica.Questa nomina rappresenta un importante passo avanti nella protezione delle donne vulnerabili e nel contrasto alla violenza di genere nella provincia di Bat, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.