Corruzione elettorale, Michele Emiliano sulla vicenda: dichiarazioni del Governatore della Regione Puglia

BARI - Il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rilasciato una nota ufficiale in merito alle recenti indagini emerse, dichiarando la sua posizione e adottando una serie di misure in risposta agli sviluppi della situazione.La nota inizia con l'annuncio delle dimissioni immediate dell'assessore Anita Maurodinoia, coinvolta nelle indagini, nonostante ella ritenga di aver sempre agito correttamente. Emiliano ha sottolineato che le dimissioni sono state accettate a tutela della Regione Puglia, anche se il processo investigativo è ancora in una fase preliminare. Ha ribadito che questo atteggiamento è stato adottato anche in passato in situazioni analoghe, sottolineando l'importanza del senso di responsabilità, della trasparenza e del rispetto delle istituzioni.Il Governatore ha poi affrontato il tema del voto di scambio, affermando categoricamente che si tratta di un atto illegale e intollerabile. Ha sottolineato che il rispetto delle leggi è un principio fondamentale per tutti, specialmente per coloro che operano nel campo della politica. Ha evidenziato il suo impegno personale nel segnalare alle autorità competenti qualsiasi notizia di reato giunta alla sua conoscenza e ha invitato tutti a fare altrettanto. Ha inoltre sottolineato che, in caso di violazione della legge, è giusto che l'autore paghi le conseguenze, affermando che spetta ai giudici stabilire le responsabilità attraverso le sentenze.Le dichiarazioni di Emiliano confermano l'impegno della Regione Puglia nel garantire il rispetto della legalità e nella cooperazione con le autorità giudiziarie per l'individuazione e la sanzione di eventuali illeciti.