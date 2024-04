Poli Bortone: Stazione di Lecce, pessimo biglietto da visita della città

LECCE - La senatrice Adriana Poli Bortone, candidata a sindaco al Comune di Lecce per il centrodestra, ha espresso forte preoccupazione riguardo alla situazione della stazione ferroviaria e dell'area circostante, definendola un pessimo biglietto da visita della città.Durante un incontro con i cittadini del quartiere Casermette, in via Monteroni, Poli Bortone ha ascoltato le loro necessità ed esigenze, rilevando un quadro allarmante. "L' emergenza sicurezza c'è sempre, i disagi per i lavori di rifacimento del piazzale non sono ancora terminati, i servizi inesistenti, da sempre," ha dichiarato.La candidata ha sottolineato che l'amministrazione comunale sembra ignorare i gravi problemi che affliggono la stazione e l'area circostante, nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento. Dai cittadini emergono criticità che vanno dalla mancanza di sicurezza alla pulizia inesistente, dalla presenza di persone senza dimora alla mancanza di servizi per i disabili.Poli Bortone ha evidenziato la preoccupazione per la situazione nella vicina via Don Bosco, dove i residenti vivono con il timore per la propria sicurezza, soprattutto dopo il calar del sole. "C'è il coprifuoco già dalle 17: uscire di casa con i bambini sembra quasi un azzardo," ha affermato. Ha raccontato episodi di violenza, con auto danneggiate e bottiglie di birra lanciate contro le vetrate dei negozi, sottolineando l'urgente necessità di interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.Infine, Poli Bortone ha concluso affermando che la stazione ferroviaria rappresenta il biglietto da visita della città, e in queste condizioni non trasmette certo una buona impressione ai visitatori. Ha esortato le autorità competenti ad affrontare immediatamente la situazione e ad ascoltare le esigenze dei cittadini per migliorare la qualità della vita nella città di Lecce.