Installati i primi cestini gettacarte intelligenti a Bari: una svolta nella gestione dei rifiuti urbani

BARI - Nella costante ricerca di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti urbani, questa mattina sono stati posizionati i primi sei cestini gettacarte compattatori intelligenti nelle vie più frequentate della città di Bari. L'iniziativa, resa possibile grazie ai fondi del PON Metro React EU, rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.I nuovi cestini, alimentati con energia solare attraverso pannelli da 40 watt che caricano una batteria d'accumulo, sono in grado di compattare i rifiuti, riducendo così la frequenza degli svuotamenti e contribuendo alla diminuzione delle emissioni nocive. Dotati di sensori a ultrasuoni che rilevano il livello di riempimento ogni 3 secondi, trasmettono i dati a un software di gestione che permette ad Amiu di pianificare le rotte dei camion per la raccolta in base alle effettive necessità.Ogni cestino è realizzato in acciaio zincato e dispone di diverse funzionalità avanzate, tra cui un portacenere integrato, un sensore anti-incendio e un sistema di visualizzazione del livello di riempimento tramite luci a led programmabili. In caso di incendio, un sensore attiva un'allarme che segnala il pericolo al centro di controllo.La capacità massima di compattazione è di 1080 litri, e una volta raggiunto il limite, la bocchetta di conferimento viene bloccata e viene inviato un avviso agli operatori per lo svuotamento del cestino.Secondo l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, questa nuova tecnologia consentirà una raccolta più efficiente dei rifiuti, con un'attenzione particolare all'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento. I sei cestini sono stati installati in zone ad alta affluenza come corso Cavour, il molo San Nicola e piazza Eroi del Mare, e se i risultati saranno positivi, ne verranno installati altri in altre aree della città.Tuttavia, Petruzzelli sottolinea che la vera differenza verrà fatta dall'utilizzo corretto dei cestini da parte dei cittadini, invitando tutti a non abbandonare rifiuti per strada ma ad utilizzare i nuovi dispositivi in modo responsabile.I cestini intelligenti rappresentano un passo avanti nella gestione dei rifiuti urbani a Bari, promuovendo la sostenibilità ambientale e migliorando la qualità della vita nella città.