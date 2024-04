Presentato 'Bari Photo Contest - Sguardo periferico'

BARI - Oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del "Bari Photo Contest - Sguardo periferico". All'incontro hanno partecipato l’assessora alle Culture Ines Pierucci, la segretaria regionale del Ministero della Cultura per la Puglia Maria Piccarreta, il direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il direttore del dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro Paolo Ponzio, il consigliere comunale Nicola Amoruso, il direttore di Cime Vito Cramarossa e il presidente della giuria di selezione, il fotoreporter premio Pulitzer Manoocher Deghati.Il progetto "Bari Photo Contest - Sguardo periferico" ha l'obiettivo di raccontare la città di Bari attraverso le immagini, esplorando le dinamiche sociali e culturali che la contraddistinguono. Il concorso, rivolto a fotografi professionisti e amatori, è promosso da Cime e dal Comune di Bari, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione del MiC - Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Puglia, l’Università degli Studi di Bari, l’Accademia di Belle Arti di Bari e la rivista "Il Fotografo".Le periferie, intese non solo come aree esterne rispetto al centro urbano ma come luoghi di storie, identità e aspirazioni, sono al centro della riflessione del concorso. La fotografia diventa uno strumento per catturare e trasmettere la ricchezza e la complessità di questi territori.Il concorso è già partito e terminerà il 21 aprile, con l'invio delle candidature entro le ore 16:00. Una giuria qualificata giudicherà le opere pervenute, e i vincitori avranno l'opportunità di essere protagonisti di una mostra fotografica collettiva che sarà allestita nel Teatro Margherita di Bari dal 3 al 12 maggio.La giuria sarà composta da Manoocer Deghati (Presidente), Vito Cramarossa, Luciana Cazzolla, Aldo Patruno, Maria Piccarreta, Letizia Carrera e Michela Frontino.Il concorso è aperto a fotografi di ogni livello, e la partecipazione è gratuita. Le opere fotografiche devono essere scattate esclusivamente nella città di Bari.Durante la conferenza stampa, sono intervenuti vari rappresentanti istituzionali e organizzatori, esprimendo il loro entusiasmo per l'iniziativa e la volontà di valorizzare la fotografia come strumento di espressione e riflessione sulla città e sul territorio.Il regolamento del concorso è disponibile per consultazione.