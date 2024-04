Città in scena: al via la seconda edizione del Festival diffuso della rigenerazione urbana

Nuova Galleria Liberty Lecce

TRANI - È partita oggi da Trani la seconda edizione del Festival diffuso della rigenerazione urbana, denominato "Città in Scena", promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac e Fondazione Musica per Roma con il patrocinio di In/Arch. Il festival si propone di evidenziare le trasformazioni in atto nelle città italiane attraverso la collaborazione tra amministrazioni, associazioni, imprese, professionisti e cittadini.Nel corso della prima tappa territoriale del 2024 a Trani, sono stati presentati quindici progetti di rigenerazione urbana in Puglia e uno in Molise. Questi progetti mirano a restituire alla collettività zone degradate, salvaguardare borghi in declino e riconvertire edifici abbandonati per nuovi usi.Tra i progetti presentati, spiccano in particolare quelli curati dalle aziende del sistema Ance. Tra questi, la riqualificazione del quartiere Japigia di Bari, la creazione del nuovo headquarter Scaffsystem a Ostuni e la realizzazione della nuova galleria Liberty a Lecce. Inoltre, sono stati illustrati numerosi progetti sviluppati da comuni pugliesi, come il "Parco urbano archeologico dei campi Diomedei" a Foggia e il "Caso dell'ex galateo" a Lecce.All'evento hanno partecipato rappresentanti degli enti territoriali, docenti universitari, imprese ed esperti. Grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, i lavori della giornata si sono arricchiti della testimonianza dell’architetto Arba Baxhaku, Responsabile del Settore Progetti e Concorsi presso l’Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Tirana, che ha raccontato le iniziative di rigenerazione in campo nella vicina città del Mediterraneo.Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha sottolineato l'importanza del Festival nella presentazione dei progetti di rigenerazione urbana della città, tra cui il PINQuA Costa Nord. Il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore, ha evidenziato l'importanza del confronto tra pubblico e privato per lo sviluppo dei territori, mentre il vicepresidente nazionale di Ance, Domenico De Bartolomeo, ha sottolineato il ruolo determinante della collaborazione pubblico-privato nel successo delle iniziative di rigenerazione urbana.Dopo Trani, il Festival proseguirà a Siracusa il 15 maggio, dedicando la tappa interamente alla regione Sicilia, per poi toccare Ancona, L'Aquila e chiudersi a dicembre a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica.