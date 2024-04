Rubati circa 20.000 euro dallo sportello bancomat della Bcc di Rignano Garganico

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. Le indagini sono in corso e, tra le risorse disponibili agli investigatori, vi sono anche le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni dell'istituto bancario.



Al momento, si stima che siano stati rubati circa 20.000 euro dallo sportello bancomat, ma ulteriori dettagli saranno resi noti una volta completate le indagini in corso.

RIGNANO GARGANICO - Nell'attacco all'alba di oggi, lo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Rignano Garganico, situata nella provincia di Foggia, è stato preso di mira da ladri determinati. Utilizzando esplosivi, i malviventi hanno fatto esplodere un ordigno per accedere al contenuto del bancomat, causando al contempo danni considerevoli alla struttura della sede in piazza San Rocco.L'esplosione, avvenuta intorno all'alba, ha provocato un boato udibile in tutto il quartiere, mettendo in allarme i residenti che hanno prontamente contattato le forze dell'ordine. L'evento ha creato una certa agitazione tra la popolazione locale, con alcuni residenti che sono scesi in strada preoccupati per quanto stava accadendo.