Sinner eliminato da Tsitsipas a Montecarlo: Djokovic sorpreso da Ruud

Nella prima semifinale del torneo Masters 1000 sulla terra battuta di Montecarlo, il giovane italiano Jannik Sinner è stato eliminato in un duro match contro il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo 2 ore e 40 minuti di gioco, Tsitsipas ha prevalso con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Questa è la seconda sconfitta di Sinner nel 2024, dopo quella contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo di Indian Wells.Il match è stato caratterizzato da un alto livello di gioco da entrambi i giocatori, ma purtroppo per Sinner, nel secondo set si è infortunato alla coscia della gamba destra sul punteggio di 4-2 a favore del greco. Nonostante l'infortunio, Sinner ha combattuto fino alla fine, ma Tsitsipas è riuscito a qualificarsi per la finale.Nella seconda semifinale, il serbo Novak Djokovic è stato sorpreso dal norvegese Casper Ruud. In un match durato 2 ore e 20 minuti, Ruud ha ottenuto la sua prima vittoria contro Djokovic con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4. Per Ruud, questa è la prima volta che batte Djokovic nella sua carriera, e la sua seconda finale in un torneo Masters 1000.Entrambi i match hanno visto grandi emozioni e un tennis di altissimo livello, confermando il grande equilibrio e la competitività nel circuito ATP.