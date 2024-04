Taranto, al Premio Città di Taranto lo spettacolo 'Coppia aperta...quasi spalancata'

TARANTO - Al Festival del Teatro Amatoriale "Premio Città di Taranto", istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale "Compagnia Teatrale Lino Conte2 su mandato della Fita Puglia, arriva il grande teatro di Dario Fo e Franca Rame. - Al Festival del Teatro Amatoriale "Premio Città di Taranto", istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale "Compagnia Teatrale Lino Conte2 su mandato della Fita Puglia, arriva il grande teatro di Dario Fo e Franca Rame.





Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte continua con con la Compagnia "Spazio Teatro" e lo spettacolo "Coppia aperta... quasi spalancata2 di Franca Rame, con la regia di Luigi D'Andria. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 aprile alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.





Una coppia, figlia degli anni 80, lentamente comincia a logorarsi. Vecchi compagni di scuola, acculturati e di ampie vedute, dopo vent’anni di matrimonio, decidono di superare il clichè della vecchia concezione di coppia: la vogliono libera, senza condizionamenti, insomma aperta. Specialmente lui.





Il marito ovviamente, caduta la corda, come nel palio di Siena, è partito a briglie sciolte, portando le sue conquiste, esposte come trofei, in casa. La moglie, ora consapevole di essere caduta in trappola, trascurata e messa da parte, tenta il suicidio. Ma le sorprese non mancheranno.





"Coppia aperta… quasi spalancata" è un testo ancora attuale, perchè il rapporto uomo-donna, pur con il superamento di tabù vari, resta ancora ricco di troppe sfaccettature. Attraverso un telo magico, in scena, si affacciano e prendono corpo gli incubi, i sogni della moglie.. sono amanti, il marito, gli altri, lei stessa, con i suoi fallimenti. Ma coraggio, non tutto è perduto quando c’è l’amore!





In scena Irene Gigante, Mimmo Spataro, Pino Lupoli. E poi Stefania Settanni e Giulia Lupoli (backstage donne), Gianni Scarci, Antonio Amandonico, Luigi D'Andria, Franco Amandonico, Mimmo Scarci (backstage uomini).





L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.





Il sesto e ultimo appuntamento con il Festival "Premio Città di Taranto" è in programma venerdì 3 maggio con la Compagnia "I viandanti sognatori" e lo spettacolo "Il sindaco del rione Sanità" di Eduardo De Filippo, con la regia di Franco Nacca.