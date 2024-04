Torre Quetta: inaugurazione festiva il 7 Aprile 2024 con eventi speciali

Il progetto "MaccheO'", che vedrà la conclusione di una passeggiata di 2 km con partenza da Pane e Pomodoro. Organizzata da Genitori Insieme, Legambiente Eudaimonia e Manè Impresa Sociale, questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, culminerà con la piantumazione di un albero.

La festa finale di "Bari Pedala", durante la quale tutti gli iscritti e i partecipanti potranno riunirsi a Torre Quetta e usufruire di uno sconto del 20% presso i chioschi aderenti all'iniziativa.

Ore 11:00 (Postazione Torre): Animazione per i più piccoli con mascotte e truccabimbi.

Ore 11:00 (Postazione Centrale): DJ Set con vinili, con sound funk e R&B.

Ore 12:00 (Postazione Sud): DJ Set.

Ore 12:00 (Postazione Nord): Concerto "Bari Blues Connection" Live, con musica blues.

Ore 12:00 (Postazione Centrale): Concerto "The Good Ole Boys" Live, con musica Rock'n'Roll.

Ore 15:00 (Postazione Centrale): DJ Set con vinili, con sound funk e R&B.

BARI - La tanto attesa festa inaugurale di Torre Quetta è finalmente confermata per domenica 7 aprile 2024, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Torre Quetta accoglierà i suoi ospiti con una vasta selezione di cibi provenienti dai suoi chioschi, oltre a un programma di attività appositamente pensato per soddisfare tutte le fasce d'età.Durante l'intera giornata, i visitatori potranno godersi una varietà di intrattenimenti, tra cui spettacoli dal vivo, animazione per bambini e DJ set, creando così l'atmosfera perfetta per trascorrere la prima di tante domeniche indimenticabili presso Torre Quetta.Inoltre, Torre Quetta sarà coinvolta in due importanti iniziative che si svolgeranno in città il 7 aprile:Il programma della giornata prevede una serie di esibizioni artistiche e musicali, con alcuni leggeri aggiornamenti negli orari:Si segnala inoltre che, a causa delle chiusure al traffico per l'attività di "Bari Pedala" fino alle 12:00, Torre Quetta sarà raggiungibile in auto dal Ponte di Japigia e da San Giorgio. In alternativa, sarà sempre disponibile il treno metropolitano.