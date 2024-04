Tragedia di Pasquetta a Torre a Mare: Uomo ucciso in sparatoria a Via Bari

Le autorità sono immediatamente intervenute sulla scena, con la Scientifica che ha avviato i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono state avviate per identificare e perseguire i responsabili di questo agguato che ha sconvolto la comunità locale.

BARI - Nella tranquilla giornata di Pasquetta, Torre a Mare è stata scossa da una tragedia inaspettata, quando un uomo è stato colpito da quattro proiettili in una sparatoria avvenuta in via Bari. Le sue condizioni, già gravi all'arrivo al Policlinico di Bari, si sono purtroppo rivelate fatali, portandolo alla morte.