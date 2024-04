Tragedia sulla provinciale 106: 48enne perde la vita in uno schianto frontale

GIOIA DEL COLLE - Una tragedia si è verificata questa mattina sulla provinciale 106, la strada che collega Gioia del Colle a Putignano. Marco Dimita, un uomo di 48 anni residente a Santeramo, ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto tra due veicoli, a pochi chilometri da Gioia.La vittima si trovava a bordo di una Fiat Punto, che è finita contro il guardrail dopo un terribile impatto con un Discovery Land Rover. Marco Dimita, che stava dirigendosi al lavoro in una cava a Castellana Grotte, è rimasto vittima dell'incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente il servizio sanitario del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso.Nell'incidente è rimasto contuso anche il conducente dell'altra vettura coinvolta. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, mentre si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia di Dimita in questo momento di dolore e lutto.