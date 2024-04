Tragedia a Tricase Porto: Abdoulay Sountura annega nel giorno del suo 15esimo compleanno

TRICASE - Un vero e proprio dramma ha colpito la comunità di Tricase Porto, in provincia di Lecce, dove un ragazzino originario della Costa d’Avorio, Abdoulay Sountura, ha perso la vita tragicamente nel giorno del suo 15esimo compleanno. Il giovane si trovava in Italia da alcuni anni ed era ospite di una comunità a Miggiano.Abdoulay aveva deciso di festeggiare il suo compleanno al mare insieme agli amici e agli operatori della comunità. Tuttavia, durante un tuffo in mare, ha improvvisamente perso conoscenza e le sue tracce si sono perse. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte di un medico ed un infermiere fuori servizio, seguiti dall'arrivo dell'ambulanza del 118, i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani.La comunità di Miggiano è sotto shock per la perdita improvvisa e prematura di Abdoulay. Il sindaco Giovanni Damiano ha espresso il cordoglio di tutta la cittadinanza, descrivendo la giornata che avrebbe dovuto essere di festa come un momento di dolore e sgomento. Le parole del primo cittadino riflettono il profondo cordoglio e l'affetto verso il giovane deceduto.Al momento, l'autopsia sarà eseguita per chiarire le cause esatte dell'annegamento di Abdoulay Sountura e capire cosa abbia portato a questa tragica fatalità. La salma del giovane è attualmente presso la camera mortuaria del Vito Fazzi, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici del ragazzo, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore e difficoltà.