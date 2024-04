Bari esonera Beppe Iachini: la guida tecnica passa a Federico Giampaolo

Ssc Bari fb

BARI - Il Bari ha annunciato ufficialmente l'esonero di Beppe Iachini dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione è stata presa dopo un periodo di riflessione e confronto tra le parti.Iachini, giunto al Bari lo scorso febbraio in sostituzione di Marino, ha guidato la squadra in un totale di 10 partite, ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Nonostante la professionalità e la dedizione dimostrate, il club ha deciso di intraprendere una nuova direzione per il resto della stagione.La guida tecnica della squadra biancorossa sarà ora affidata a Federico Giampaolo, fino ad oggi allenatore della Primavera del Bari e fratello di Marco Giampaolo. La società ha espresso gratitudine nei confronti di Iachini per il suo impegno e gli ha augurato il meglio per il futuro.Giampaolo, con la sua esperienza e conoscenza del settore giovanile del club, si prepara a prendere le redini della Prima Squadra per guidarla fino al termine della stagione. La decisione riflette la volontà del Bari di dare una nuova spinta alla squadra e cercare soluzioni per migliorare le prestazioni sul campo.