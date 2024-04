Trinitapoli Futura annuncia la candidatura di Tiziana De Pasquale a sindaco

Sabato 27 aprile, Trinitapoli Futura renderà ufficiale la candidatura di Tiziana De Pasquale come Sindaco del comune. Questa decisione, che sembra ormai essere prossima alla conferma, segna un momento di divisione nel panorama politico del centro sinistra casalino.In una nota emessa da Trinitapoli Futura, si sottolinea chiaramente il desiderio di rinnovamento e rinascita della comunità, soprattutto dopo le difficoltà legate allo scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso. Si evidenzia la necessità di un nuovo approccio politico, focalizzato sull'unità e sulla coesione delle forze riformiste, al fine di affrontare le sfide che attendono la città.La nota enfatizza l'importanza del rispetto verso tutti gli attori politici e la difesa dell'unità del centro sinistra, ma sottolinea anche la necessità di presentare un'alternativa credibile e valida all'avversario politico attuale. La decisione di candidare Tiziana De Pasquale come Sindaco è vista come un passo fondamentale per garantire una guida efficace e progressista per Trinitapoli nei prossimi anni.Trinitapoli Futura invita i protagonisti della vita politica trinitapolese, sia vecchi che nuovi, ad assumersi la responsabilità di portare avanti un'azione riformista che possa realmente portare a una migliore amministrazione della città. La candidatura di Tiziana De Pasquale sarà ufficializzata durante una conferenza stampa prevista per sabato pomeriggio.