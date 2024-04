'SanPArt': riqualificazione urbana e sociale attraverso la street art a San Paolo

BARI - È stato presentato questa mattina il progetto "SanPArt", un'iniziativa volta alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Paolo di Bari attraverso l'arte di strada. Il progetto, promosso da Doc Creativity in collaborazione con Studio Progettazione IDEA, prevede la realizzazione di undici murales e sei laboratori creativi, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e il coinvolgimento attivo della comunità locale.La proposta progettuale è stata selezionata attraverso l'avviso pubblico "Arte Urbana", promosso dall'assessorato comunale alle Culture e al Turismo e finanziato con 200mila euro dal POC METRO. Il progetto mira a rivitalizzare lo spazio urbano del quartiere San Paolo, rendendolo un polo di attrazione culturale e artistica.All'incontro con la stampa hanno partecipato l'assessora comunale alle Culture, il presidente del Municipio III, il direttore artistico Cesare Bettini, la project manager Eleonora Peluso dello Studio Idea e l'artista Vesod, impegnato a realizzare uno dei murales.Secondo Cesare Bettini, il progetto "SanPArt" rappresenta un'opportunità irripetibile per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere San Paolo, promuovendo la creatività artistica e coinvolgendo attivamente la comunità locale. L'obiettivo è quello di far conoscere il quartiere nel mondo e rendere orgogliosi i suoi abitanti.Eleonora Peluso ha sottolineato che "SanPArt" nasce dal desiderio di far emergere le storie e le identità delle persone che abitano il quartiere San Paolo, utilizzando l'arte come strumento di espressione e integrazione culturale. Gli artisti collaboreranno direttamente con la comunità locale, promuovendo la cultura e l'arte come fini in sé stessi.Il primo artista coinvolto nel progetto è Vesod, noto per il suo approccio artistico influenzato dalla pittura surrealista e dai graffiti. Vesod è impegnato nella realizzazione di un murale che rappresenta il rosone posteriore della Cattedrale di San Sabino, con l'obiettivo di contribuire al rilancio del quartiere San Paolo.Il progetto prevede anche la realizzazione di laboratori creativi, che offriranno opportunità di espressione creativa e integrazione culturale alla comunità locale. Tra i laboratori previsti ci sono quelli di scrittura e rap, e di cucina."SanPArt" coinvolgerà undici artisti provenienti da sette paesi diversi, con l'obiettivo di accrescere la fama del quartiere San Paolo e della città di Bari a livello internazionale, potenziando i flussi turistici e promuovendo lo scambio culturale.Il progetto si concluderà con un evento finale di restituzione pubblica, durante il quale verranno inaugurati i murales e presentati i risultati dei laboratori.