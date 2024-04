Preoccupazione per la salute di Re Carlo nel Regno Unito

LONDRA - Nel Regno Unito si diffonde una forte apprensione per le condizioni di salute di Re Carlo, il quale combatte una malattia tumorale che lo ha portato a ridurre drasticamente le sue apparizioni pubbliche. Secondo fonti vicine a Buckingham Palace, il sovrano sembra stare "molto male".Negli ultimi tempi, la preoccupazione è aumentata ulteriormente a seguito di voci su un peggioramento delle sue condizioni. Il noto sito TMZ ha segnalato che "la situazione sta precipitando", mentre il corrispondente reale Tom Sykes ha dichiarato sul Daily Beast che gli amici del re hanno espresso preoccupazione riguardo alla sua salute, con segnali di apprensione che si sono intensificati nelle ultime settimane.Secondo fonti anonime, c'è un senso di sconvolgimento sincero tra gli amici e gli addetti ai lavori per la prospettiva di perdere il re molto prima del previsto. Nonostante ciò, si sta facendo ogni sforzo per contrastare la malattia, con un determinato impegno da parte del sovrano e del suo entourage.Nel frattempo, i preparativi per il funerale di Re Carlo, noti come piano Menai Bridge, proseguono e vengono costantemente aggiornati, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia reale. Inoltre, sembra che ci sia un documento che analizza i dettagli del funerale della Regina Elisabetta, cercando di individuare punti di miglioramento per eventuali future cerimonie funebri reali.