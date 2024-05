'Arte e Gusto: un incontro tra i mondi' incanta Giovinazzo

GIOVINAZZO - Il 26 maggio, nella splendida cornice della Regia Domus, situata nel suggestivo Borgo delle Sette Torri a Giovinazzo (BA), si è svolto un evento di spicco nel panorama culturale internazionale: "Arte e Gusto: Un incontro tra i mondi". La serata ha rappresentato un'occasione senza precedenti per mescolare l'arte del cinema con il piacere della buona cucina, regalando agli ospiti un'esperienza unica al mondo.L'evento ha visto la partecipazione di ospiti d'onore di grande rilievo, tra cui Igles Corelli, chef stellato Michelin del Gambero Rosso, e Renato Casaro, celebre illustratore cinematografico. La serata è stata magistralmente organizzata da Serena Baldaccini, conduttrice di Mattino Star, che ha guidato i presenti attraverso un'esperienza multisensoriale capace di incantare i sensi e stimolare l'immaginazione.Gli ospiti sono stati accolti da una tavolozza di sapori gourmet, preparati con maestria dallo chef Igles Corelli, e hanno potuto godere di un viaggio visivo attraverso l'arte del cinema grazie alle opere di Renato Casaro. Il tutto è stato ulteriormente arricchito dalle dolci creazioni del Maestro Nicola Giotti, esperto di Alta Pasticceria, che hanno soddisfatto i palati e lasciato un'impronta indelebile nella memoria di tutti i presenti.La serata, che ha fuso in modo armonioso l'arte e il gusto, è stata organizzata in collaborazione con la AFP di Giovinazzo. Questa associazione sportiva ha recentemente riportato agli antichi splendori la squadra di Hockey su Pista, che oggi milita in serie A1. Il successo dell'evento non solo ha celebrato la cultura e la gastronomia, ma ha anche sottolineato l'importanza dello sport e della comunità locale."Arte e Gusto: Un incontro tra i mondi" si è rivelato un evento straordinario, capace di unire diverse forme di espressione artistica in un'esperienza indimenticabile. La Regia Domus ha offerto una cornice perfetta per questa serata, esaltando la bellezza del Borgo delle Sette Torri e confermando Giovinazzo come un luogo di eccellenza culturale e gastronomica.