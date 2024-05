Rugby: le Tigri Bari conquistano la Serie B

La conquista di questo prestigioso traguardo da parte delle Tigri Rugby Bari conclude una settimana trionfale per lo sport del capoluogo pugliese aperta dalla conquista della permanenza nella Serie B del calcio, con la vittoria della SSC Bari per 3-0 sulla Ternana nella finale di ritorno del playout giocata al Liberati di Terni nella serata di giovedì 23 maggio 2024.

- Battendo il Palermo per 39-12, le Tigri Bari hanno conquistato la prima promozione in Serie B della loro storia. La squadra barese ha ribaltato il 12-9 subìto all'andata in Sicilia, nella finale di ritorno del playoff di Serie C giocata allo Stadio della Vittoria alle ore 12 di domenica 26 maggio 2024. Il salto di categoria è stato possibile anche con il sostegno dei circa 100 tifosi che hanno popolato la tribuna coperta del glorioso impianto sportivo di Bari.