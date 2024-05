Bimbo di 4 mesi in coma etilico: fuori pericolo

BARI - Un lieto fine sembra profilarsi per il piccolo di soli 4 mesi della provincia di Brindisi, coinvolto in un grave incidente domestico che lo ha portato al limite della vita. Il neonato, finito in coma etilico dopo aver ingerito del vino al posto dell'acqua per preparare il latte in polvere, è ora fuori pericolo.La tragedia ha avuto luogo quando la nonna del bambino, per errore, ha utilizzato il vino bianco al posto dell'acqua per preparare la pappa. È stata un'innocente distrazione che ha portato a conseguenze drammatiche. La bottiglia contenente il vino, infatti, presentava una colorazione scura, probabilmente inducendo la nonna a confonderla con una bottiglia d'acqua.Il piccolo è stato prontamente ricoverato al reparto Pediatrico dell'ospedale di Bari, dove è stato sottoposto a cure intensive. Oggi, tuttavia, possiamo tirare un sospiro di sollievo, poiché il bambino è fuori pericolo. È prevista l'estubazione nelle prossime ore e il suo trasferimento dalla Rianimazione al reparto di Pediatria o di Malattie metaboliche.