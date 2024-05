Wine Lab di Foggia: Partesa porta 79 cantine da Italia, Europa e USA in Puglia

FOGGIA - Il panorama enologico italiano si arricchisce di un nuovo e prestigioso evento che fa tappa nella suggestiva cornice di Foggia: il Wine Lab di Partesa.Partesa, azienda di spicco nel settore della vendita, distribuzione, consulenza e formazione nel canale Ho.Re.Ca., presenta una straordinaria iniziativa che porta in giro per l'Italia 12 "Wine Lab", offrendo agli operatori del fuoricasa l'opportunità di incontrare più di 130 cantine provenienti da Italia, Europa e USA.Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 6 maggio presso Casa Freda, in Via San Severo km 2,00. Qui, i gestori dei locali pugliesi potranno immergersi in un'esperienza sensoriale unica, degustando centinaia di vini di alta qualità provenienti da ben 79 produttori nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle cantine del territorio pugliese.Ma il Wine Lab non si limita solo alla degustazione: i partecipanti avranno l'opportunità di usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa. Grazie alla formazione continua garantita da Università della Birra e Cantera del Vino, questi esperti sono in grado di supportare i gestori dei locali in ogni aspetto della loro attività, dalla scelta dei vini alla definizione della carta dei vini, offrendo un servizio su misura.Partesa si distingue non solo per l'efficienza logistica e l'ampio portfolio di prodotti, che comprende birre, vini, distillati, bevande analcoliche e alimenti, ma anche per la consulenza mirata, la formazione continua e i servizi digitali innovativi. Tra questi, spicca eazle, la piattaforma di e-commerce B2B progettata appositamente per gli operatori del settore, e Partesa for Wine, il portale che offre una panoramica completa del mondo vinicolo di Partesa attraverso news, talk show e podcast.Dopo Foggia, il Wine Lab farà tappa in altre città italiane, confermando l'impegno di Partesa nel promuovere l'eccellenza enologica e sostenere il settore Ho.Re.Ca. in tutto il Paese. Un'opportunità imperdibile per gli amanti del buon vino e per i professionisti del settore.