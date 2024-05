Dipendenza da gioco d'azzardo: domani al via al Kursaal il progetto 'Cambiamo Gioco, Insieme'

BARI - Il Teatro Kursaal di Bari sarà il fulcro dell'evento finale del progetto "Cambiamo Gioco, Insieme" il 3 maggio alle 10. Questo progetto, organizzato dalla ASL Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si pone l'obiettivo di sensibilizzare e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico.L'iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di febbraio, ha coinvolto una serie di laboratori teatrali e incontri informativi e di sensibilizzazione tenuti nelle scuole locali. Ciò che rende questo progetto unico è la sua estensione all'interno dell'Istituto penitenziario minorile "Fornelli" di Bari, rappresentando una pietra miliare nella lotta contro la dipendenza da gioco d'azzardo.L'evento del 3 maggio rappresenta il culmine di mesi di impegno e collaborazione, offrendo un'opportunità per riflettere sui risultati raggiunti e per celebrare il lavoro svolto. Saranno presenti esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni coinvolte e, soprattutto, i giovani partecipanti che hanno contribuito al successo del progetto.La conclusione di "Cambiamo Gioco, Insieme" non segna la fine dell'impegno contro la dipendenza da gioco d'azzardo, ma piuttosto l'inizio di una nuova fase di consapevolezza e azione nella comunità di Bari e oltre.L'evento sarà presentato da Antonio Stornaiolo e si aprirà con "Giochi d'Autore", un progetto di letture sceniche a cura di Franco Ferrante e Lidia Bucci, tratte dai classici di Pirandello, Balzac, Puskin, Zweig, Dostoevskij, che affrontano tematiche legate al gioco d'azzardo. Successivamente interverranno rappresentanti della ASL Bari, del Teatro Pubblico Pugliese, degli attori delle compagnie e degli studenti coinvolti nelle attività, con la proiezione di video racconti accompagnati dalla voce e dai testi di Dalila De Marco.La dipendenza da gioco d'azzardo è una problematica seria che si inserisce nell'area delle dipendenze patologiche. Al fine di sensibilizzare la popolazione pugliese su questa grave problematica, è stato adottato dalla Regione Puglia il Piano Regionale di Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, con varie iniziative culturali svolte in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Durante il progetto, sono stati coinvolti numerosi giovani attraverso laboratori teatrali e incontri di sensibilizzazione, con l'obiettivo di insegnare a riconoscere i campanelli d'allarme e i rischi legati al gioco d'azzardo. I laboratori teatrali si sono svolti in diverse città pugliesi e sono stati guidati da esperti del settore teatrale.L'evento del 3 maggio rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la dipendenza da gioco d'azzardo e nella promozione della consapevolezza sui rischi ad essa associati.