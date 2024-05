Concerto Primo Maggio, malattie rare e i ragazzi di Radio AIdel22 al Circo Massimo

ROMA - Ermal Meta dal Palco del Concerto del Primo Maggio racconta le difficoltà delle persone con malattia rara e delle loro famiglie.

“Ringrazio Ermal Meta che ha dato voce sul palco del Concerto del Primo Maggio a Francesco papà di Paolo, affetto da delezione del cromosoma 22, e direttore di Radio AIdel22 ". Così Raffaella Cungi, presidente di AIdel22 APS, che da oltre 20 anni opera per il benessere delle persone con delezione del cromosoma 22, una delle malattie rare più diffuse, racconta l’esperienza di Radio AIdel22 dietro le quinte del concerto del Primo Maggio. “Con il progetto Radio AIdel22 vogliamo dare voce alle persone con malattia rara. Radio AIdel22 è la prima radio web interamente realizzata da ragazzi con una malattia rara; oltre 35 ragazzi in tutta Italia, speaker e tecnici di Radio AIdel22, hanno creato un network nazionale per parlare di inclusione delle persone con malattia rara, e raccontare, a gran voce, che ognuno di noi ha diritto di realizzarsi secondo i propri sogni e le proprie aspettative. È quello che desideriamo tutti noi di noi AIdel22 APS ed è quello che desiderano i nostri ragazzi.”

In questi tre giorni di prove gli speaker di Radio AIdel22 hanno raggiunto il Circo Massimo in autonomia e con grande emozione hanno intervistato cantanti e influencer, raccontando le emozioni di partecipare a un evento così straordinario come il Concerto del Primo Maggio e parlando delle difficoltà che, ancora oggi, incontrano le persone con disabilità - soprattutto cognitiva - a trovare un lavoro.

''Il claim del 1° maggio è stato ‘Ascoltiamo il futuro’ e tutti hanno diritto a pensare e sognare il loro futuro – conclude Cungi – dove vedersi realizzati. Le persone con delezione del cromosoma 22, dopo la fine del percorso scolastico, vivono spesso un vero e proprio abbandono sociale perché non trovano spazio nel mondo del lavoro, con il rischio di aggravare le proprie fragilità psicologiche. Radio AIdel22 è un importante laboratorio per il benessere dei nostri ragazzi. Il mio invito è quindi di ascoltare il futuro e di ascoltare Radio AIdel22, il network dell’inclusione”

Potete seguire il ricco palinsesto giornaliero di Radio AIdel22 connettendovi al sito internet https://webradio.aidel22.it/ o seguendo le pagine Facebook e Instagram di Radio AIdel22.

Per ulteriori informazioni sul progetto Radio AIdel22 visitate la nostra pagina www.aidel22.it o scriveteci a segreteria@aidel22.it.