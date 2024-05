Da maggio ritorna il volo Foggia-Torino

FOGGIA - A partire da maggio fino ad ottobre, sarà nuovamente attiva la rotta aerea Foggia-Torino, aprendo la possibilità di viaggiare tra il Piemonte e la Capitanata in vista della stagione turistica imminente. La programmazione prevede voli il lunedì e il venerdì, con orari mirati a soddisfare le esigenze dei passeggeri.I voli del lunedì saranno operativi dal 3 giugno al 21 ottobre, con partenza da Foggia alle 15:45 e arrivo a Torino alle 17:15, mentre il volo di ritorno partirà da Torino alle 18:00 e arriverà a Foggia alle 19:30.Per quanto riguarda i voli del venerdì, saranno attivi dal 31 maggio al 28 giugno e dal 13 settembre al 25 ottobre. La partenza da Foggia è prevista per le 13:00 con arrivo a Torino alle 14:30, mentre il ritorno da Torino sarà alle 15:15 con arrivo a Foggia alle 16:45.Durante il periodo dal 5 luglio al 6 settembre, sarà attivo un ulteriore volo il venerdì, con partenza da Foggia alle 12:00 e arrivo a Torino alle 13:30, mentre il volo di ritorno partirà da Torino alle 14:15 e arriverà a Foggia alle 15:45.Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings, ha espresso soddisfazione per il ripristino della rotta, sottolineando come questo possa potenziare il traffico verso il nord Italia e supportare attivamente il territorio locale. Ha inoltre evidenziato la collaborazione con Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia per garantire un servizio di qualità e soddisfare le esigenze dei passeggeri, auspicando che questa opportunità possa rendere più accessibili le località turistiche del Gargano e dell'intera Capitanata, riducendo i tempi di viaggio.