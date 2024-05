Polignano a Mare: presentazione del Progetto AQP 'Acqua in Brocca'

Il sindaco di Polignano a Mare

L'assessore al Turismo della Regione Puglia

Il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale

Il consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese, Francesco Crudele

La direttrice generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa

L'incontro sarà moderato da Peppone Calabrese, noto conduttore televisivo.



Il progetto "Acqua in Brocca" rappresenta un'importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sull'importanza di ridurre l'uso della plastica e di adottare comportamenti più sostenibili. Durante la presentazione, saranno illustrate le specifiche tecniche del progetto e le modalità con cui i cittadini e le istituzioni possono partecipare attivamente.



POLIGNANO A MARE - Lunedì 27 maggio, alle ore 11.00, presso la sala consiliare di Palazzo di Città a Polignano a Mare, in viale delle Rimembranze 13, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto "Acqua in Brocca", promosso dall'Acquedotto Pugliese.Il progetto mira a valorizzare l'acqua pubblica, promuovendo l'utilizzo dell'acqua del rubinetto come alternativa sostenibile alle acque imbottigliate. Durante l'incontro, saranno spiegate le modalità di adesione al progetto e i benefici che esso comporta per i cittadini e per l'ambiente.All'evento interverranno: