Forza Italia Bari critica l'Amministrazione Decaro per l'assenza dei fuochi d'artificio durante la festa di San Nicola

BARI - La festa di San Nicola, il patrono della città di Bari, ha subito una significativa perdita quest'anno: l'assenza dei tradizionali fuochi d'artificio che hanno caratterizzato l'evento per ben 40 anni. Questa decisione ha suscitato lamentele e critiche, in particolare da parte di Forza Italia Bari, che accusa l'Amministrazione Decaro di inefficienza e trascuratezza.La mancanza dei fuochi d'artificio è stata interpretata come un sintomo delle polveri bagnate dell'attuale governo cittadino di centrosinistra, che secondo Forza Italia dimostra incapacità nell'organizzare anche uno spettacolo pirotecnico di lunga tradizione e grande importanza per la città.Giuseppe Carrieri, coordinatore vicario di Forza Italia Bari, ha espresso la delusione e la preoccupazione per questa mancanza, chiedendo al sindaco di spiegare le ragioni dietro il fallimento dell'organizzazione dell'evento. In particolare, Carrieri ha sollevato dubbi sul coinvolgimento del sindaco nel disguido e ha richiesto chiarimenti su eventuali problemi burocratici, amministrativi o economici che hanno portato alla mancanza dei fuochi d'artificio.Forza Italia ha anche sollevato l'ipotesi che il mancato pagamento all'azienda Emotion Fireworks di Gioia del Colle, incaricata dell'organizzazione dei fuochi, possa essere stato un fattore determinante nell'assenza dello spettacolo pirotecnico.In assenza di spiegazioni soddisfacenti da parte dell'Amministrazione Decaro, Forza Italia Bari ha minacciato di considerare direttamente responsabile il sindaco e la giunta di centrosinistra per questo ennesimo fallimento e ha chiesto delle scuse alla città per l'interruzione di una tradizione così amata e attesa.