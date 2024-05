Lecce Primavera pareggia 1-1 contro il Cagliari: Yilmaz e Bolzan in rete

Nella trentunesima giornata, il Lecce Primavera ha ottenuto un pareggio 1-1 contro il Cagliari. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo vivace e da alcune occasioni per entrambe le squadre.Al 6', i salentini sono passati in vantaggio grazie a Enes Yilmaz, che ha segnato su punizione. Tuttavia, il Cagliari ha risposto al 28' con Alessandro Bolzan, che ha segnato con una girata al volo su cross di Riyad Idrissi.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a cercare il gol. Al 2', Federico Arba del Cagliari non è riuscito a inquadrare la porta, mentre al 7' Alessandro Vinciguerra ha sfiorato il gol di testa per i sardi. Dall'altra parte, al 31' Dario Daka del Lecce non è riuscito a concretizzare un'occasione importante.Il match è stato caratterizzato anche da un gol annullato per fuorigioco al 37' per Sofiane Achour del Cagliari.Nonostante il punto conquistato, il Lecce Primavera rimane al quintultimo posto in classifica con 36 punti, alla pari con la Fiorentina. Nella prossima giornata, la trentaduesima, la squadra salentina affronterà il Milan lunedì 6 maggio alle 15 a San Pietro in Lama. Il Milan, attualmente settimo in classifica con 46 punti, è reduce da una sconfitta per 1-2 in casa contro il Monza.